Caleg Perindo Nuning Berharap Kader Posyandu Bisa Menurunkan Angka Stunting

PURWOREJO - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menggelar pertemuan dengan kader posyandu di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Hulosobo, Kecamatan Kaligesing.

Dalam pertemuan tersebut, wanita yang akrab disapa Nuning itu aktif berbicara dengan kader posyandu, mendengarkan masukan, serta berbagi gagasan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

"Saya menyampaikan disini pentingnya kita untuk membuat anak-anak terbebas dari stunting, seperti kelengkapan gizi, gizi yang baik seperti apa dan ternyata ibu-ibu disini sudah sangat memahami," kata Nuning di Posyandu Ddesa Hulosobo, Rabu 23 Agustus 2023.

Nuning pun berharap posyandu di seluruh Indonesia dapat seperti posyandu di Hulosobo, kader-kader posyandu dapat memahami tugas dan fungsinya guna menurunkan angka stunting.

“Berharap semua posyandu di Indonesia seperti ini, sehingga terbebas dari stunting,” pungkasnya.

(Awaludin)