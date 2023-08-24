Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Caleg Perindo Nuning Silaturahmi ke Ulama Purworejo Habib Hasan Agil Al Babud

Joe Hartoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:30 WIB
Caleg Perindo Nuning Silaturahmi ke Ulama Purworejo Habib Hasan Agil Al Babud
Caleg Perindo Nuning bersama Habib Hasan Agil Al Babud (foto: dok ist)
A
A
A

PURWOREJO – Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati bertemu dengan salah satu ulama besar Purworejo, Habib Hasan Agil Al Babud yang juga merupakan pengasuh Ponpes Al-Iman Bulus Purworejo.

Wanita yang akrab disapa Nuning itu bertemu Habib Hasan Agil Al-babud dalam rangka silaturahmi dan menghadiri resepsi pernikahan putri Habib Hasan Agil Al-Babud yakni Syarifah Yaya Al Ba'abud.

“Alhamdulillah hari ini kami menikahkan putri keempat dengan Muhammad Fariz dari Malang Jawa Timur, dan Alhamdulilah bisa dihadiri oleh Ibu Nuning dari Jakarta, ini suatu anugerah bagi kami. Mohon doa semoga semuanya bisa baik, berjalan dengan semestinya dan barokah,” kata Habib Hasan Agil Al-babud di kediamannya, Rabu 23 Agustus 2023.

Habib Hasan Agil pun berdoa agar Indonesia menjadi negeri yang baik dan berkesinambungan menjelang Pemilu 2024.

“Kita doakan mudah-mudah negeri yang baik ini berkesinambungan terus semakin baik, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
