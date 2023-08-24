Ganjar Makan Siang di Warung Pinggir Jalan, Ladeni Selfie hingga Traktir Warga

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendadak makan siang di warung nasi pinggir jalan di tengah padatnya agenda kegiatan. Ganjar menyempatkan diri untuk santap siang di Warung Makan Masakan Jawa Pak Die, Jalan Abdulrachman Saleh, Gang Selayar III, Solo, Jawa Tengah.
Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu santap siang usai menghadiri acara di Balai Kota Surakarta, Kamis (24/8/2023) siang.
Sejatinya Ganjar akan menjadi pembicara di sebuah forum seminar di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Namun di tengah perjalan, mobil yang ditumpangi Ganjar mampir ke Warung Makan Pak Die. Masih mengenakan pakaian adat Jawa, Ganjar pun turun dari mobil dan langsung menuju meja yang di atasnya terdapat lauk pauk.
Para pengunjung dan karyawan warung yang tengah sibuk melayani sontak terkejut. Bahkan, para pengunjung yang tengah menyantap makan siang, bergegas berdiri dan meminta selfie.
Dengan senyum lebar, Ganjar pun turut melayani warga yang ingin berswafoto dengannya, termasuk para karyawan rumah makan tersebut.
Salah satu karyawan Rumah Makan Pak Die, Arif merasa senang dengan kedatangan Ganjar. Ia tak menyangka Ganjar makan di warung tempat kerjanya yang berada di pinggir jalan.
"Baru sekali ini (Pak Ganjar makan), kaget (kedatangan Pak Ganjar). Senang, bangga juga," tutur Arif.