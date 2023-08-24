Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Kongres Perempuan Nasional, Atikoh Ganjar Bahas Kedaulatan Pangan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:35 WIB
Hadiri Kongres Perempuan Nasional, Atikoh Ganjar Bahas Kedaulatan Pangan
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyampaikan soal kedaulatan pangan dalam Kongres Perempuan Nasional di Semarang, Kamis (24/8/2023). (MPI/Danandaya Arya)
A
A
A

SEMARANG - Ketua TP PKK Jateng, Siti Atikoh Ganjar Pranowo akan menjadi pemateri di acara Kongres Perempuan Nasional, bertemakan 'demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia', di Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (24/8). Ia akan membahas tentang kedaulatan pangan.

Terkait kedaulatan pangan, jika benar negara ini gemah ripah lohjinawi, tentu memiliki pangan yang beragam, tak hanya beras. Sebab ada jagung, sagu, dan lainnya. Hal tersebut penting dicari jalan keluarnya agar tidak ada lagi yang namanya ekspor beras

"Kebetulan saya mengisi materi tentang kedaulatan pangan perempuan, bagaimana bisa dalam scoop kecil atau besar bisa berkontribusi dalam kedaulatan pangan," kata Atikoh di Auditorium Prof Sudharto kampus Undip, Kamis (24/8/2023).

Acara Kongres Perempuan Nasional tersebut berlangsung dari 24-26 Agustus 2023. Kegiatan ini dianggap penting karena ada banyak gap di tataran kebijakan dan implementasi yang masih harus lebih didorong. Oleh sebab itu, dibutuhkan dialog untuk mengetahui gagasan dan ide.

Guna mencari solusi bersama, selain tentang kedaulatan pangan, acara ini membahas persoalan-persoalan yang belum selesai seperti, kekerasan seksual, kekerasan berbasis media, kekerasan atas nama kebudayaan, dan atas nama adat istiadat.

"Kalau untuk isu yang lain menarik sekali, karena membahas tentang kepemimpinan perempuan karena secara regulasi kesempatan terbuka lebar, tetapi secara implementatif bisa bener bener memanfaatkan kesempatan itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
