Kongres Perempuan Nasional, Ganjar Nilai Demokrasi Beri Ruang Politik untuk Perempuan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan dalam Kongres Nasional Perempuan di Undip, Kamis (24/8/2023). (MPI/Achmad Al Fiqri)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai perempuan harus beraksi dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam konteks berdemokrasi.

"Ada banyak hal dalam konteks demokrasi tentu peran politik perempuan, apakah dia dalam jabatan publik eksekutif maupun legislatif. Saya kira itu yang paling penting," tutur Ganjar usai menghadiri Kongres Perempuan Nasional di Universitas Diponegoro, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, kaum hawa juga dapat terlibat untuk menentukan masa depan bangsa. Salah satunya dengan menggunakan hak suara saat pemilu berlangsung. Tujuannya, agar para perempuan mendapat tempat strategis untuk menentukan kebijakan publik.

"Agar kemudian dalam teori representasi dalam pengambilan keputusan, selalu ada wakilnya. Sehingga nanti akan ada pejuang yang didukung, yang ditaruh, diletakan dalam jabatan-kabatan publik. Sehingga seluruh keputusan pemerintah itu betul-betul akan berpihak pada mereka," ucap Ganjar.