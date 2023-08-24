Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Kagumi Putri Ariani: Perempuan Muda Hebat dengan Mimpi Besar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:37 WIB
Ganjar Kagumi Putri Ariani: Perempuan Muda Hebat dengan Mimpi Besar
Ganjar Pranowo ungkap kekagumannya pada kemampuan Putri Ariani. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku takjub dengan musisi peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent, Putri Ariani. Kegamuman Ganjar itu, memuncak kala dirinya melihat sebuah konten TikTok yang menampilkan Putri.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Konres Perempuan Nasional di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jateng, Kamis (24/8/2023). Dia melihat konten soal Putri saat dirinya hendak pulang dinas dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke rumah dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Rabu (23/8/2023).

"Ya kira-kira 2,5 jam perjalanan yang saya butuhkan. Saya enggak sengaja mencet TikTok, mungkin ada yang kirim terus kepencet. Saya kagum betul, sehingga saya tonton, sehingga 2,5 jam saya enggak jadi tidur," tutur Ganjar.

"Siapa yang saya tonton itu? Putri Ariani. Wow, perempuan muda, berkebutuhan khusus, hebat banget punya mimpi yang sangat besar," tambahnya

Ganjar menilai, Putri semakin hebat dengan didampingi orang tua dan pelatih yang luar biasa. Atas dasar itu, menurutnya, seluruh pihak mengapresiasi Putri.

"Dan dia sekarang menjadi artis besar yang dikagumi. Dia seorang perempuan muda yang hebat," ucap Ganjar.

