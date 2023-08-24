Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ibu-Ibu Peserta Kongres Perempuan Nasional Berebut Selfie dengan Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:52 WIB
Ibu-Ibu Peserta Kongres Perempuan Nasional Berebut Selfie dengan Ganjar
Ibu-ibu peserta Kongres Perempuan Nasional antusias selfie dengan Ganjar Pranowo. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

SEMARANG - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menjadi pusat perhatian saat mendatangi Kongres Perempuan Nasional di Universitas Diponegoro (Undip), Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (24/8/2023).

Kedatangannya memantik para peserta yang sebagian besar merupakan perempuan untuk berswafoto. Hadir dengan kenakan pakaian adat Jawa, Ganjar tampak senang meladeni permintaan selfie para ibu-ibu.

Tak hanya foto, sebagian ibu-ibu lainnya mendekati Ganjar untuk bersalaman. Bersama istrinya, Siti Atikoh, Ganjar menjadi sasaran swafoto dan bersalaman.

Salah satu peserta yang berasal dari Aceh, Umi Hanisah, mengaku jauh-jauh datang dari kampung halamannya ke Semarang untuk melihat Ganjar. Ia bersyukur, mimpinya dapat terwujud.

"Alhamdulillah memang dari dulu saya ingin sekali ketemu (Pak Ganjar). Memang wajahnya itu karena mirip kakeknya, salah seorang wali Allah yaitu Sunan Kalijaga," ucap Umi.

Umi merasa kagum dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah itu. Baginya, Ganjar merupakan sosok yang merakyat.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
