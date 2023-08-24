Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar Gali Pengalaman Buruk Penyedia Barang dan Jasa Terkait Pengadaan di Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:07 WIB
Momen Ganjar Gali Pengalaman Buruk Penyedia Barang dan Jasa Terkait Pengadaan di Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Launching Konsolidasi Elektronik. (MPI/Achmad Al Fiqri)
SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menghadiri acara Launching Konsolidasi Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan LKPP RI di Balai Kota Surakarta, Kamis (24/8/2023).

Dalam pertemuan itu, Ganjar turut mengumumkan penerima penghargaan penyedia barang atau jasa partisipan pada Program Blangkon. Dalam momen itu, Ganjar menggali pengalaman buruk penyedia barang atau jasa selama urusi pengadaan di Jateng.

Bukannya tegang, momen ini justru mengundang gelak tawa para peserta lantaran Ganjar menggali pengalaman buruk penyedia dengan suasana ringan dan penuh canda.

Momen ini terjadi saat Ganjar bacakan penerima penghargaan dalam kategori penyedia barang jasa badan usaha dengan omzet terbanyak. Dari kategori itu, CV Amrita Jayasri terpilih menerima penghargaan tersebut.

Saat membacakan penerima penghargaan itu, Ganjar meminta perwakilan Amirta Jayasri untuk berdiri. Ia berkelakar agar perwakilan penyedia jasa itu tak dimarahi.

"Nih jangan dimarahi yo, Bu siapa Bu?" tanya Ganjar.

"Upi, Pak dari Purwokerto," kata perwakilan Amirta Jayasri Upi saat menjawab pertanyaan Ganjar.

"Biasanya ada yang minta nda Bu, kalau pengadaan?" tanya Ganjar lagi.

"Oh aman Pak. Semuanya bersih," jawab Upi.

"Halaah, nangarep e (di depannya) Pak Hendi (Kepala LKPP)," tutur Ganjar disambut gelak tawa peserta.

Ganjar kembali bertanya terkait pengalaman buruk ketika menjadi penyedia barang jasa dengan pemerintah kepada Upi.

