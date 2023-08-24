Ganjar Wajibkan Setiap Kepala Dinas Buat Satu Inovasi Setiap Tahun

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewajibkan setiap kepala dinas membuat satu inovasi setiap tahun. (MPI/Danandaya)

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setiap kepala daerah diwajibkan membuat minimal 1 inovasi setiap tahun. Hal ini agar Pemerintah Jawa Tengah melakukan berbagai pembaruan setiap tahun.

Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Tahun 2023 Ikatan Apoteker Indonesia di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Sukoharjo.

"Saya pengalaman sedikit saja, saya wajibkan kepala dinas saya itu organize OPD-nya itu satu tahun kamu harus punya inovasi. Maka kami punya tabungan inovasi itu minimum dalam satu tahun 50," kata Ganjar, Kamis (24/8/2023).

Ganjar mengungkapkan hal ini melihat perkembangan zaman. Hal ini juga agar pihaknya dapat memberikan pelayanan serta kebutuhan masyarakat yang terbaik.

"Jadi intinya public service intinya. Di dalam dia menggeneral banyak hal yang mesti dia kelola," kata Ganjar.