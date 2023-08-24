Tekan Harga Pengadaan, Ganjar Minta Pemda di Jateng Negosiasi

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendorong kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) di wilayahnya dapat melakukan negosiasi dalam setiap pengadaan dengan penyedia barang atau jasa. Hal itu ditujukan untuk menekan harga.

Dorongan itu dikeluarkan setelah Ganjar melihat performa pengadaan barang dan jasa dalam e-katalog di pemda seluruh Jateng yang dipaparkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.

"Ternyata tadi perbandingan harganya kita jauh bisa lebih efisien. Nah berikutnya tugas kami adalah mendorong agar seluruh kabupaten kota bisa bareng-bareng mengonsolidasi tadi, bisa mendorong harga yang tidak jauh berbeda, dan itu murah. Artinya konsumen akan diberikan harga yang paling bagus," kata Ganjar di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).

Dalam acara itu, ia menyebutkan, pihaknya turut mengonsolidasikan pengadaan seragam ASN di seluruh pemda di Jateng dan seragam sekolah. "Nah kalau kemarin banyak orang yang protes harga seragam berapa, toh dengan negosiasi bisa lebih murah," katanya.

Atas dasar itu, kata Ganjar, Hendrar mengarahkan negosiasi dapat dilakukan. Tujuannya, untuk menekan harga pada setiap pengadaan.