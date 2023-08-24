Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diduga Dibunuh, Dosen Perempuan Sukoharjo Ditemukan Tewas di Rumah

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:51 WIB
Diduga Dibunuh, Dosen Perempuan Sukoharjo Ditemukan Tewas di Rumah
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SUKOHARJO – Penemuan mayat perempuan diduga korban pembunuhan mengejutkan warga di Perumahan Graha Tempel, Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (24/8/2023). Korban ditemukan di salah satu rumah dengan kondisi ada bercak darah.

Korban berinisial W (34) yang kabarnya merupakan seorang dosen sebuah perguruan tinggi di Sukoharjo. Jenazah ditemukan tergeletak di lantai rumah.

Saat kejadian, W tengah menumpang rumah temannya. Sebab, rumah korban yang berada di samping lokasi kejadian, saat ini tengah direnovasi.

“Setelah menerima laporan, kami segera melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara),” kata Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit, Kamis (24/8/2023).

Pihaknya juga melakukan pengumpulan bahan keterangan sebanyak banyaknya terkait kasus itu. Diharapkan keterangan yang dikumpulkan dapat membantu mengungkap kasus ini secara cepat.

Kapolres menyebut ada indikasi tindak kekerasan terhadap korban. Namun, hal itu masih terus diselidiki.

Halaman:
1 2
      
