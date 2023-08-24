Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Kayu Terguling, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Tertimpa Muatan

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:01 WIB
Truk Kayu Terguling, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Tertimpa Muatan
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

JOMBANG - Agit Dwi Candra (21), warga Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tewas setelah tertimpa truk yang terguling dan reruntuhan kayu di Jalan Raya Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Rabu (23/8/2023) sore.

Selain Agit, dua penumpang lainnya yaitu Soim (34) dan Katirin (41) menderita luka luka dan langsung dilarikan ke RSK Mojowarno untuk mendapat penanganan medis.

Sugianto, saksi mata menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Amin Tohari (41), warga Wonosalam Jombang itu mengangkut kayu dari Wonosalam ke arah Jombang.

Dua kuli naik di dalam kabin dan satu kuli lainnya naik di atas muatan kayu. Saat tiba di lokasi dan melewati jalanan menurun. Salah satu roda truk tiba-tiba terlepas. Akibatnya, truk ini menjadi tidak bisa dikendalikan sehingga terguling.

Para kuli yang naik truk tersebut jatuh dan tertimpa truk beserta reruntuhan kayu yang tumpah. Sementara sopir truk selamat.

Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Unit Laka Lantas Polres Jombang.

(Arief Setyadi )

      
