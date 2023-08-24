Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mengenal Letda Silvia Octa, Perwira Teknisi Wanita Satu-satunya di Skatek 042 Lanud Iswahjudi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:30 WIB
Mengenal Letda Silvia Octa, Perwira Teknisi Wanita Satu-satunya di Skatek 042 Lanud Iswahjudi
Letda Silvia Octa (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

MAGETAN - Letda (tek) Silvia Octa menjadi sosok penting di balik aset pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU). Silvia merupakan satu-satunya wanita teknisi yang bekerja sebagai pemelihara pesawat jet tempur di Skadron Teknik (Skatek) 042 Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur.

Wanita kelahiran Magetan 23 tahun silam ini mengubah minatnya menjadi teknisi setelah tidak terpilih menjadi pilot penerbang dalam Sekolah Penerbang (Sekcabang) TNI AU.

“Tujuan saya yaitu ingin mengetahui lebih dalam. Jadi sistem pesawat bagaimana, bagaimana cara terbang, kelincahan. Saya pingin mengetahui lebih dalam tentang sistem penerbang di AU,” katanya di Lanud Iswahjudi, Rabu (23/8/2023).

Silvia menjadi teknisi pada Skatek 042 Lanud Iswajhjudi tepat setelah upacara Prasetya Perwira (Praspa) Juli 2023 lalu. Sedari itu, rasa bangganya pun tidak pernah berubah.

Menjadi satu-satunya perempuan tidak membuatnya susah bersosialisasi di tengah perwira pria lainnya. Silvia mengaku sudah terlatih bersosialisasi sejak pendidikan.

“Misalnya setiap bekerja selalu menyapa yang (teknisi) lainnya,” kata dia.

