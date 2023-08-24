Advertisement
HOME NEWS JATIM

TGB Hadiri Dies Natalis SMK NU 1 dan Peresmian Graha KH Masjkuri Shodiq di Lamongan

Abdul Wakhid , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:25 WIB
TGB Hadiri Dies Natalis SMK NU 1 dan Peresmian Graha KH Masjkuri Shodiq di Lamongan
TGB Hadiri Dies Natalis SMK NU 1/Foto: MNC Media
A
A
A

LAMONGAN - Ketua Umum Organisasi Alumni Al-Azhar Internasional (OIAA) yang juga merupakan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menghadiri Dies Natalis SMK NU 1 Karanggeneng dan peresmian Graha KH Masjkuri Shodiq, di Lamongan, Jawa Timur, Rabu, 23 Agustus 2023.

Acara tersebut juga dihadiri caleg DPR RI Dr Hj, Erna Mastiningrum, dan ribuan santri serta warga Lamongan. Dalam acara itu juga isi dengan sholawat bersama.

Dalam kesempatan itu, TGB juga menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah. 

"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," kata TGB.

Selain itu, lanjut TGB, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari.

(Fahmi Firdaus )

      
