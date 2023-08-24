Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kabupaten Bandung Barat Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran TPA Sarimukti

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |09:27 WIB
Kabupaten Bandung Barat Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran TPA Sarimukti
Kebakaran TPA Sarimukti (Foto: Antara)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan status tanggap darurat atas kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti.

Status tanggap darurat tersebut telah disampaikan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan per tanggal 22 Agustus 2023. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk ditindaklanjuti.

Pada surat tersebut disebutkan, Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sarimukti selama 21 (Dua Puluh Satu) Hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Ketentuan masa berlaku status siaga darurat bencana dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement