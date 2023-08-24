Padamkan Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan TNI-Polri Diterjunkan!

JAKARTA - Personel gabungan TNI-Polri dari Polda Jabar dan Kodam III diterjunkan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Tim yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan ini melibatkan personel Polres Cimahi Polda Jabar dan Sat Brimob Polda Jabar. Tim bersinergi dengan unsur TNI, serta pemerintah daerah dalam memadamkan kobaran api yang membakar ‘bukit sampah’ di TPA yang berdiri sejak 2005 lalu.

Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, tim gabungan bersama unsur TNI berjumlah sebanyak 295 personel. Tim ini, kata dia, diterjunkan sejak Rabu 23 Agustus 2023.

Mereka bertugas membantu petugas pemadaman kebakaran pemerintah daerah dalam menjiakan si jago merah. ‘’Personel Polres Cimahi diterjunkan membantu sejak hari pertama kebakaran Sabtu 19 Agustus lalu,’’ kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Selain membantu memadamkan kobaran api, kata Aldi, Satgas ini juga mendirikan posko pengamanan dan kesehatan tanggap darurat di lokasi kebakaran. Posko ini bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar yang terdampak kebakaran TPA ini.

"’Tim juga melaksanakan edukasi kesehatan, pembagian masker, pengecekan kesehatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran,’’ ujar dia.