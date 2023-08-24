Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Padamkan Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan TNI-Polri Diterjunkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:31 WIB
Padamkan Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan TNI-Polri Diterjunkan!
TNI-Polri diterjunkan padamkan kebakaran TPA Sarimukti (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Personel gabungan TNI-Polri dari Polda Jabar dan Kodam III diterjunkan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Tim yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan ini melibatkan personel Polres Cimahi Polda Jabar dan Sat Brimob Polda Jabar. Tim bersinergi dengan unsur TNI, serta pemerintah daerah dalam memadamkan kobaran api yang membakar ‘bukit sampah’ di TPA yang berdiri sejak 2005 lalu.

Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, tim gabungan bersama unsur TNI berjumlah sebanyak 295 personel. Tim ini, kata dia, diterjunkan sejak Rabu 23 Agustus 2023.

Mereka bertugas membantu petugas pemadaman kebakaran pemerintah daerah dalam menjiakan si jago merah. ‘’Personel Polres Cimahi diterjunkan membantu sejak hari pertama kebakaran Sabtu 19 Agustus lalu,’’ kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Selain membantu memadamkan kobaran api, kata Aldi, Satgas ini juga mendirikan posko pengamanan dan kesehatan tanggap darurat di lokasi kebakaran. Posko ini bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar yang terdampak kebakaran TPA ini.

"’Tim juga melaksanakan edukasi kesehatan, pembagian masker, pengecekan kesehatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran,’’ ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement