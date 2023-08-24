Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Curiga Istri Selingkuh, Pria di Medan Tikam Sepupunya hingga Tewas

Adi Palapa Harahap , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |03:01 WIB
Curiga Istri Selingkuh, Pria di Medan Tikam Sepupunya hingga Tewas
Ilustrasi penusukan (Foto: Dok Okezone)
MEDAN - Seorang suami di Kota Medan, Sumatera Utara tega menikam sepupunya sendiri menggunakan pisau hingga tewas di pinggir jalan pada Rabu (23/8/2023) sore tadi. Penikaman dipicu lantaran pelaku tak terima istrinya selingkuh dengan sepupunya sendiri.

Korban diketahui bernama Firman Efendi, warga Jalan Padi, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Korban tewas dengan luka tusukan pisau di bagian pinggang belakang di pinggiran Jalan Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Peristiwa penikaman tersebut terjadi sekitra pukul 15.30 WIB sore tadi. Saat itu, korban dan pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir Jalan Krakatau. Korban, saat itu berhenti dan turun dari sepeda motor untuk membeli pulsa, sedangkan pelaku juga turun untuk membeli rujak yang berada di pinggiran jalan.

Entah kenapa dengan seketika, pelaku mengambil pisau milik tukang rujak dan tiba-tiba melakukan penikaman terhadap korban yang merupakan sepupunya sendiri. Korban yang saat itu terkena tikaman langsung tersungkur berteriak meminta pertolongan.

Warga sekitar yang saat itu mengetahui adanya perkelahian langsung menghentikan pelaku yang berusaha kabur. Sementara korban langsung diselamatkan warga dengan membawa korban ke klinik yang ada di Jalan Perwira Dua Medan.

Halaman:
1 2
      
