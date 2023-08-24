Breaking News! Koper Diduga Berisi Bom di Depan Asrama Pasukan Elite TNI Gegerkan Warga

PALOPO - Sebuah koper merah muda yang diduga berisi bom, tergeletak di trotoar tepatnya di jalan masuk Asrama Kodim 1403 Sawerigading Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (24/8/2023).

Petugas TNI- Polri dan Brimob bersenjata lengkap melakukan sterilisasi lokasi dan menutup koper menggunakan terpal.

Pantauan di lokasi koper 24 inci, yang diduga berisi bahan peledak ditemukan tergeletak dipinggir Jalan Opu To Halide, tepat di depan jalan masuk ke rumah asrama pasukan elite TNI AD di Kodim 1403 Sawerigading Palopo.

“Tim penjinak bom dari Pare-Pare Polda Sulsel kini dalam perjalanan untuk mengevakuasi tas tersebut,” ujar Kapolres Palopo, AKBP Safii Nafsikin di lokasi.

Hingga saat ini, petugas masih disiagakan di lokasi kejadian untuk memanimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. “ Petugas juga sudah mengalihkan arus lalu lintas di TKP,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )