Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Hilang Kendali, Truk Tabrak Pasangan Suami Istri hingga Tewas di Banyuasin

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:30 WIB
Hilang Kendali, Truk Tabrak Pasangan Suami Istri hingga Tewas di Banyuasin
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Antara)
A
A
A

SUMSEL - Diduga kuat hilang kendali akibat mengantuk saat melintas di Jalintim di wilayah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Dewa Tabrani yang mengendarai truk bernomor polisi BG 8311 KI dari arah Palembang menuju Betung, Banyuasin menghantam pasangan suami istri, Romi Yudistira dan Ajeng Kusula Wardani yang sedang mengendarai motor.

Akibat kerasnya benturan menyebabkan pasangan suami istri yang mengendarai motor bernomor polisi BG 6125 BAT meninggal dunia. Tidak hanya pasangan suami istri yang tertabrak. Akibat oleng truk juga menghantam rumah toko milik warga yang mengakibatkan kerusakan cukup parah.

Namun beruntung, pemilik ruko tidak berada di dalamnya. Pasangan suami istri yang menjadi korban telah dimakamkan pihak keluarga.

Meski sempat melarikan diri namun sopir truk, Dewa Tabarani, warga Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang berhasil ditangkap polisi dalam pelarian di Desa Durian Daun, Kecamatan Betung Banyuasin setelah 5 jam dari kejadian di tempat persembunyiannya.

Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra mengatakan, pelaku ditahan di Mapolres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara pemilik rumah merasa bersyukur tidak berada di tempat saat kejadian.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement