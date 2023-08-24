Hilang Kendali, Truk Tabrak Pasangan Suami Istri hingga Tewas di Banyuasin

SUMSEL - Diduga kuat hilang kendali akibat mengantuk saat melintas di Jalintim di wilayah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Dewa Tabrani yang mengendarai truk bernomor polisi BG 8311 KI dari arah Palembang menuju Betung, Banyuasin menghantam pasangan suami istri, Romi Yudistira dan Ajeng Kusula Wardani yang sedang mengendarai motor.

Akibat kerasnya benturan menyebabkan pasangan suami istri yang mengendarai motor bernomor polisi BG 6125 BAT meninggal dunia. Tidak hanya pasangan suami istri yang tertabrak. Akibat oleng truk juga menghantam rumah toko milik warga yang mengakibatkan kerusakan cukup parah.

Namun beruntung, pemilik ruko tidak berada di dalamnya. Pasangan suami istri yang menjadi korban telah dimakamkan pihak keluarga.

Meski sempat melarikan diri namun sopir truk, Dewa Tabarani, warga Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang berhasil ditangkap polisi dalam pelarian di Desa Durian Daun, Kecamatan Betung Banyuasin setelah 5 jam dari kejadian di tempat persembunyiannya.

Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra mengatakan, pelaku ditahan di Mapolres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara pemilik rumah merasa bersyukur tidak berada di tempat saat kejadian.

(Arief Setyadi )