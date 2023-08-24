Gagal Beraksi, Begal Modus Teriaki Korban Punya Utang Dihajar Massa

PALEMBANG - Pelaku begal terhadap anak remaja di Sukarami, Palembang babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelaku saat membegal sempat direkam warga sewaktu akan memukul korban menggunakan tabung gas 3 Kilogram.

Modus pelaku menumpang kendaraan korban dan menuduh korban mempunyai utang.

Korban adalah remaja berusia 18 tahun ditarik oleh pelaku saat keduanya terjatuh dari sepeda motor. Korban yang bertubuh kecil berteriak meminta tolong, bahkan korban sempat dibanting oleh pelaku yang mengenakan kaos berwarna biru.

Terlihat juga pelaku sempat memukul korban menggunakan tabung gas 3 Kilogram. Beruntung tabung gas tersebut berhasil dipegang warga. Kejadian tersebut mengundang warga sekitar, namun warga yang membantu sempat kebingungan karena korban dan pelaku berboncengan bersama.

Korban sempat berteriak dirinya dibegal. Sedangkan pelaku berteriak kalau korban mempunyai utang kepada pelaku.

Akan tetapi, setelah warga mengetahui kalau pria berbaju biru ternyata pelaku begal, spontan warga yang menyaksikan langsung menghakimi pelaku. Kemudian, pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang emosi.

Kejadian pembegalan ini terjadi di Perumahan Springhill, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Dodi (30), pria berkaos biru ternyata pelaku begal dengan modus menumpang kendaraan korban.