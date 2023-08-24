Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ganjar Gemar Berolahraga, Relawan Ajak Warga Terapkan Pola Hidup Sehat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:18 WIB
Ganjar Gemar Berolahraga, Relawan Ajak Warga Terapkan Pola Hidup Sehat
Relawan Ganjar mengajak masyarakat untuk aktif berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PALEMBANG – Relawan Ganjar Pranowo terus mengadakan kegiatan positif agar masyarakat aktif menjaga kesehatannya. Kegiatan tersebut terinspirasi sosok Ganjar yang gemar berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.

Relawan Ganjar yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) atau Crivisaya Ganjar menggelar kegiatan main voli bareng warga desa. Kali ini, main voli bareng warga diadakan di Lapangan Voli Desa Tegal Binangun, Jalan Talang Petai, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (23/8/2023) sore.

Koordinator Wilayah Crivisaya Ganjar Sri Agria atau akrab disapa Ria mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mendukung warga desa dalam menyalurkan bakat dan hobi olahraga khususnya voli. Kegiatan itu sekaligus juga menggalakkan masyarakat untuk aktif berolahraga.

"Kegiatan Crivisaya Ganjar hari ini adalah main voli bareng dari RT 20 dengan RT 28. Tujuannya untuk membangunkan semangat dan keeratan warga Tegal Binangun agar tercapai keakraban dari warga sekitar," ujar Ria dalam keterangannya.

Ria menambahkan, kegiatan main voli bersama masyarakat itu juga terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang menekuni pola hidup sehat dan menggemari olahraga.

Menurutnya, figur Ganjar Pranowo yang gemar olahraga adalah contoh pemimpin yang ideal. Bahkan, melalui semangat olahraga itu juga turut digelorakan semangat persatuan. Oleh sebab itu, relawan Crivisaya Ganjar mendukung penuh Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden di 2024-2029.

"Tentu saja (terinspirasi dari Ganjar). Karena selain untuk menciptakan keakraban juga untuk agar kami lebih sehat lagi, semangat berolahraga dan semangat persatuan dengan mempromosikan gaya olahraga," kata Ria.

Dengan terselenggaranya kegiatan main voli dari Crivisaya Ganjar itu, Ria berharap masyarakat dapat terus bersemangat berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Terlebih, dalam kesempatan itu relawan Crivisaya Ganjar juga turut menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Tegal Binangun berupa bola voli dan jaring net.

"Harapannya agar ke depannya semakin erat, semakin akrab dan semakin kompak. Karena mereka excited sekali, apalagi dari Crivisaya Ganjar memberikan bantuan kepada warga agar lebih bersemangat lagi olahraganya," ucap Ria.

