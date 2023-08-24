Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Curi Motor di Lubuklinggau, Residivis Spesialis Pecah Kaca Asal Bengkulu Ini Ditangkap

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:54 WIB
Curi Motor di Lubuklinggau, Residivis Spesialis Pecah Kaca Asal Bengkulu Ini Ditangkap
Pelaku curanmor tertangkap basah/Foto: Istimewa
A
A
A

 

LUBUKLINGGAU - Heriansyah (27), pelaku pencurian motor di Kantor JNE Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan ditangkap Tim Gaspol Polsek Lubuklinggau Barat.

Warga asal Desa Air Nau, Kecamatan Sindang Beliti, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini ditangkap usai tertangkap tangan melancarkan aksinya pada Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB.

 BACA JUGA:

Pelaku mencuri motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nopol BP 5095 CJ milik korban Muhammad Hafis Fahlevi (17), pelajar, warga Jalan Kenanga 2 Lintas, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kapolsek Lubuklinggau Barat Iptu Fahrizal Alamsyah mengatakan, kejadian bermula saat korban yang baru sampai kantor JNE dan memarkirkan motor.

 BACA JUGA:

Kemudian korban masuk ke kantor. Namun selang beberapa menit, korban mendengar suara motor. Lalu korban keluar dari kantor dan melihat motor miliknya sedang dibawa pelaku.

"korban saat itu langsung mengejar, tetapi pelaku berhasil melarikan diri," katanya.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan korban ke Polsek Lubuklinggau Barat. Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Barat yang saat itu melakukan patroli mobile dipimpin Kanit Reskrim Ipda Fakhruddin langsung berkoordinasi dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Lubuklinggau Iptu Jemmy Amin Gumayel.

