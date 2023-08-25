Disambut Antusias Ratusan Warga, Bacaleg Perindo Arnod Sihite Optimis Ribuan KTA Berasuransi Tersalurkan

HUMBAHAS – Bacaleg DPR RI dapil Sumut 2 dari Partai Perindo, Arnod Sihite membagikan KTA berasuransi kepada warga Desa Sileang, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

Kehadiran Arnold disambut antusias oleh ratusan warga yang hadir. Dia pun merasa sangat bangga datang melihat begitu banyak warga menyambutnya di kampung halaman.

Arnod sangat mengepresiasi dengan respons masyarakat yang membawa energi positif luar biasa.

Sehingga kata dia, target yang diharapkan untuk mencapai 1.000 kartu tanda anggota asuransi bisa terwujud dalam waktu dekat.

“Jadi saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini. Ini membawa energi positif, energi luar biasa untuk mencapai target yang kita harapkan,” ujarnya, Senin (31/7/2023).

Arnold juga akan terus mendistribusikan KTA berasuransi Partai Perindo ke seluruh wilayah dapil 2 Sumut. “Kita usahakan untuk bisa kita distribusikan di wilayah dapil 2 Sumut,” ujarnya.