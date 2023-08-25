Bacaleg Perindo Nuning Serap Aspirasi Kelompok Difabel dan Rakyat Kecil di Purworejo

PURWOREJO – Ratusan warga dari berbagai kelompok di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah antusias menghadiri sosialisasi KTA berasuransi oleh Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati.

KTA berasuransi Partai Perindo ini dapat mengcover seluruh anggota yang mengalami kecelakaan dan musibah.

Dalam kunjungannya itu, wanita yang akrab dipanggil Nuning ini berinteraksi dengan sejumlah komunitas, kelompok seni dan kelompok difabel di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Kunjungan Nuning sangat inklusif mencakup berbagai lapisan masyarakat, seperti pedagang keliling, kelompok difabel, kelompok sadar wisata, dan kelompok seni.

“Tujuan utamanya adalah mendengar langsung masukan dan kebutuhan masyarakat Purworejo,” ujar wanita yang akrab disapa Nuning ini.

Dikatakan Nuning, warga pun senang dengan KTA berasuransi dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

“Dengan KTA yang kita miliki, KTA berasuransi insya Allah juga rekan-rekan Perindo yang menjadi caleg mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan baik,” tutup Nuning.