Bacaleg DPR RI Nuning Yakin Kader Partai Perindo Duduk di Senayan

PURWOREJO - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati yakin kader Partai Perindo akan lolos ke menjadi anggota DPR RI.
Pasalnya, Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dikenal dengam program-program yang pro rakyat.
Hal itu diutarakannya saat berinteraksi dengan sejumlah komunitas dan kelompok di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jateng, Kamis (24/8/2023).
Nuning berharap Partai Perindo bisa menang dan menempatkan kadernya di kursi dewan, baik DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten kota.