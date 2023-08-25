Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Sambangi Kediaman Seniman Purworejo, Bacaleg Perindo Nuning: Lukisannya Bagus-Bagus

Joe Hartoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:05 WIB
Bacaleg Perindo Nuning Bagikan KTA Berasuransi/Foto: MNC Portal
PURWOREJO - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengunjungi Dimas Nanang, salah satu seniman di Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, dia mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

“Ini adalah pertemuan yang kesekian kali, dan saya berkesempatan mengadakan pertemuan di kediaman seniman yang juga caleg perindo, Dimas Nanang,”ujar wanita yang akrab disapa Nuning itu.

Nuning juga takjub dengan hasil karya Dimas Nanang. Di kediaman seniman tersebut banyak lukisan-lukisan hasil karyanya.

