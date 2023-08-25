Blusukan ke Purworejo, Bacaleg Perindo Nuning Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024

PURWOREJO - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati melakukan sosialisi KTA Berasuransi Partai Perindo dengan berkunjung ke Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Dalam kunjungannya itu, Bacaleg DPR RI yang akrab dipanggil Nuning ini berinteraksi dengan sejumlah komunitas dan kelompok difabel.

Tujuan utamanya adalah mendengar langsung masukan dan kebutuhan masyarakat Purworejo.

"Dan disini juga berkumpul caleg berkualitas. Ada juga Ketua DPD Purworejo Pak Rudi yang akan mengurus pemenangan Perindo di Purworejo,” ujar Nuning di lokasi.

“Insya Allah mereka mendukung pemenangan Perindo, sehingga Perindo memiliki wakli sebanyak-banyaknya di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya,”sambung Nuning.

Nuning menjelaskan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memiliki program KTA asuransi Partai Perindo yang ditujukan untuk masyarakat.