Konsolidasi Caleg Perindo se-Sulsel, HT: Siapkan Mental untuk Bertarung

MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir membakar semangat kader dan caleg-caleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Jumat (25/8/2023).

HT hadir di Makassar dan memimpin langsung Rapat Konsolidasi Partai Perindo se-Sulsel di Hotel Dalton Makassar. Konsolidasi itu dihadiri DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Perindo Sulsel.

Dalam arahannya, HT meminta agar semua kader dan caleg Perindo bekerja cepat dan keras demi meraih target di Pemilu 2024 mendatang. “Mental kita harus betul-betul kita siapkan untuk bertarung. Jadi saatnya kerja cepat dan kerja keras untuk meraih hasil maksimal,” katanya saat memberi arahan, di Makassar, Jumat (25/8/2024).

Pada kesempatan itu, HT juga memaparkan beberapa strategi dalam memenangkan hati rakyat demi meraih kemenangan Pemilu. Salah satu cara memaksimalkan suara di Sulsel yakni melalui suara partai dan suara caleg.

“Suara partai dapat diperoleh dari 2 cara, suara alami Partai Perindo di Sulsel, pasti ada konstituen. Tidak ada cara lain selain membangun kepercayaan masyarakat,” ungkap Ketua Umum Partai Perindo ini.

Apalagi kata HT, Sulsel masuk dalam salah satu daerah prioritas setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. “Karena itu, kalau semua program jalan, maka yakin saja setiap dapil akan dapat kursi,” kata HT disambut tepuk tangan para hadirin.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan berterima kasih atas kehadiran Ketua Umum karena menjadi pelecut semangat kader-kader untuk terus bekerja demi meraih kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.