Pesan Michael Sianipar pada Manik: Gunakan Partai Perindo untuk Perjuangkan Idealisme

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar memberikan pesan tersendiri bagi bacaleg muda, Manik Marganamahendra.

Diketahui, nama Manik sempat menjadi sorotan publik ketika ia memimpin aksi demontrasi mahasiswa pada 2019 lalu dengan kritikannya yang tajam.

Akan hal itu, Michael berharap kekritisan Manik tidak hilang setelah bergabung dengan Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

BACA JUGA:

"Kami sudah menyampaikan kepada Manik untuk tetap kritis, jangan kemudian kalau masuk ke parpol kesannya itu mlempem," kata Michael seusai acara Forum Silaturahmi DPP Partai Perindo bertajuk 'Pemuda Solid, Perindo Menang' yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA:

"Sebaliknya, gunakanlah Partai Perindo sebagai platform untuk Manik bisa bersuara menunjukkan kekritisan, memperjuangkan idealisme, dan suara pemuda lainnya," sambung politisi muda Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.