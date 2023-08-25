Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pesan Michael Sianipar pada Manik: Gunakan Partai Perindo untuk Perjuangkan Idealisme

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:19 WIB
Pesan Michael Sianipar pada Manik: Gunakan Partai Perindo untuk Perjuangkan Idealisme
Ketua Umu Pemuda Perindo Michael Sianipar. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar memberikan pesan tersendiri bagi bacaleg muda, Manik Marganamahendra. 

Diketahui, nama Manik sempat menjadi sorotan publik ketika ia memimpin aksi demontrasi mahasiswa pada 2019 lalu dengan kritikannya yang tajam.

Akan hal itu, Michael berharap kekritisan Manik tidak hilang setelah bergabung dengan Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

 BACA JUGA:

"Kami sudah menyampaikan kepada Manik untuk tetap kritis, jangan kemudian kalau masuk ke parpol kesannya itu mlempem," kata Michael seusai acara Forum Silaturahmi DPP Partai Perindo bertajuk 'Pemuda Solid, Perindo Menang' yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

 BACA JUGA:

"Sebaliknya, gunakanlah Partai Perindo sebagai platform untuk Manik bisa bersuara menunjukkan kekritisan, memperjuangkan idealisme, dan suara pemuda lainnya," sambung politisi muda Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement