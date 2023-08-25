Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Pimpin Konsolidasi Perindo Se-Sulsel, HT Jelaskan Keunggulan KTA Berasuransi

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:33 WIB
Pimpin Konsolidasi Perindo Se-Sulsel, HT Jelaskan Keunggulan KTA Berasuransi
Hary Tanoe menjelaskan pada para kader Perindo di Sulsel tentang keunggulan KTA Berasuransi. (Foto: Abdoellah Nicolha)
MAKASSAR – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) gencar melakukan konsolidasi di sejumlah daerah, demi menguatkan strategi memenangkan Pemilu.

Usai mengunjungi Pulau Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kali ini HT mengunjungi Sulawesi. Dia bahkan memimpin langsung konsolidasi kader dan caleg Perindo se-Sulsel, tepatnya di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (25/8/2023).

Dalam arahannya, HT meminta agar semua kader dan caleg Perindo bekerja cepat dan keras demi meraih target di Pemilu 2024 mendatang. “Mental kita harus betul-betul kita siapkan untuk bertarung. Jadi saatnya kerja cepat dan kerja keras untuk meraih hasil maksimal,” katanya saat memberi arahan, di Makassar, Jumat (25/8/2024).

Selain itu, HT juga membeberkan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi dan keunggulannya. Program inilah yang akan menjadi pegangan tandem bagi Caleg di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut dia, selain KTA berasuransi milik Caleg, juga terdapat KTA berasuransi untuk saksi dan KTA Pilpres. “KTA saksi dibawahi langsung oleh mesin partai, KTA caleg yang bertanggungjawab caleg dan KTA Pilpres yang ditangani langsung oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN),” bebernya.

KTA tersebut juga dilengkapi dengan barcode untuk memudahkan pendataan. “Sehingga jika ingin memiliki KTA ini harus menjadi anggota dulu, jadi tidak ada yang bodong. Kalau semua program jalan, maka yakin saja setiap dapil akan dapat kursi,” kata HT disambut tepuk tangan para hadirin.

HT menegaskan, pihaknya memberikan perhatian serius untuk Sulsel karena masuk dalam salah satu daerah prioritas setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

