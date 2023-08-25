Tak Konfirmasi Kematian Bos Wagner, Putin Kenang Prigozhin Sebagai Pria dengan Kehidupan yang Rumit

RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengonfirmasi kematian bos Wagner Yevgeny Prigozhin terkait kecelakaan pesawat. Namun Putin mengucapkan simpati dan bela sungkawa mendalam terhadap para korban yang meninggal dalam jatuhnya pesawat itu.

Putin pun mengenang Prigozhin di masa lampau. Dia mengaku telah mengenalnya sejak awal tahun 90-an, dan menggambarkannya sebagai "pria dengan kehidupan yang rumit".

Presiden Rusia mengatakan pemimpin kelompok tentara bayaran itu adalah “orang berbakat” yang “membuat kesalahan serius dalam hidup”.

Pemimpin Rusia itu juga memuji Prigozhin dan para pejuangnya, khususnya atas tindakan mereka di Ukraina.

"Dia membuat kesalahan serius dalam hidup. Tapi dia mencapai hasil baik untuk dirinya sendiri, dan untuk kebaikan bersama ketika saya memintanya – seperti dalam beberapa bulan terakhir,” terangnya, dikutip BBC.

Ketika Prigozhin dan orang-orang bersenjatanya – termasuk banyak narapidana – melancarkan pemberontakan dua bulan lalu, Putin menggambarkan tindakan mereka sebagai “pengkhianatan” dan “tikaman dari belakang Rusia”.

Dia berjanji akan menghukum para pelaku, yang membatalkan aksi mereka di Moskow yang hanya berjarak sekitar 200 km (125 mil) dari ibu kota.