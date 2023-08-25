Bebas dari Penjara, Trump: Saya Tidak Melakukan Kesalahan Apa Pun

Mantan Presiden AS Donald Trump bebas dari penjara dan bicara ke wartawan (Foto: AFP)

NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara singkat kepada wartawan setelah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan dari penjara Fulton County pada Kamis (24/8/2023).

“Saya tidak melakukan kesalahan apa pun,” katanya, dikutip CNN.

Trump menggambarkan kasus pidana yang menimpanya sebagai “parodi keadilan.”

“Kami mempunyai hak untuk menentang pemilu yang kami anggap tidak jujur,” ujarnya.

Trump juga menghadap kasus-kasus pidana lain yang menunggu keputusan terhadapnya.

“Ini adalah satu kasus, tetapi Anda memiliki tiga kasus lainnya. Ini adalah campur tangan pemilu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Kantor Sheriff Fulton County telah merilis foto mantan Presiden Donald Trump. Catatan penjara menunjukkan Trump ditahan dan dimasukkan sebagai narapidana No. P01135809.

Penyerahan Trump di Georgia menandai keempat kalinya tahun ini mantan presiden tersebut menyerahkan diri kepada pejabat lokal atau federal setelah tuntutan pidana diajukan terhadapnya.