Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Kepolisian Terbaik di Dunia, Ada Indonesia?

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:21 WIB
10 Kepolisian Terbaik di Dunia, Ada Indonesia?
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA-Deretan kepolisian terbaik di dunia terkenal dengan kinerjanya terbaik. Pasalnya tugas polisi yakni untuk membantu, mengayomi, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setiap kepolisian akan diberi peringkat berdasarkan pelatihan dan kinerja mereka sejauh ini.

Berukut Kepolisian terbaik di dunia dilansir Wonderlist:

1. Layanan Polisi Metropolitan Inggris

Layanan kepolisian terbaik berasal dari Inggri bernama Metropolitan Police Service (Layanan Polisi Metropolitan). Fokus mereka pada keterlibatan masyarakat dan kebijakan proaktif telah berkontribusi terhadap London agar lebih aman.

Selain itu, kepolisian telah mengembangkan strategi pemberantasan kejahatan yang canggih dan unit-unit khusus

2.Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

RCMP telah memberikan layanan penegakan hukum terbaik selama lebih dari 100 tahun. Apalagi pasukan ini memiliki reputasi dunia karena tim mereka yang sangat terlatih.

Karena reputasi terbangnya yang tinggi ini, RCMP telah menjadikan mereka sebagai pasukan polisi yang sangat dihormati di seluruh dunia. Pelatihan untuk penegakan hukum yang dilakukan sudah memenuhi standar sehingga lembaga penegak hukum lainnya sering meminta pelatihan RCMP di departemen mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/05/338/1825579/masih-misteri-puluhan-mobil-polisi-kinclong-terparkir-di-thamrin-city-Y6Nv79p29c.jpg
Masih Misteri, Puluhan Mobil Polisi 'Kinclong' Terparkir di Thamrin City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/18/15/1739070/inikah-mobil-polisi-paling-mewah-hanya-1-unit-di-dunia-gTNfmK3zMQ.jpg
Inikah Mobil Polisi Paling Mewah, Hanya 1 Unit di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/01/15/1726714/bukan-supercar-ini-dia-mobil-baru-polisi-dubai-WOtv1TM0vb.jpg
Bukan Supercar, Ini Dia Mobil Baru Polisi Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/30/15/1703449/coptimus-prime-mobil-polisi-hasil-sitaan-dari-pengedar-narkoba-ovTBwA2UIc.jpg
Coptimus Prime, Mobil Polisi Hasil Sitaan dari Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/06/15/1660477/percuma-jangan-berharap-bisa-lolos-dari-kejaran-mobil-polisi-ini-De6YqWc3SG.jpg
Percuma, Jangan Berharap Bisa Lolos dari Kejaran Mobil Polisi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/05/15/1659580/sssttt-mobil-ferrari-polisi-ini-hasil-sitaan-dari-mafia-1ANl8EJAUP.jpg
Sssttt... Mobil Ferrari Polisi Ini Hasil Sitaan dari Mafia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement