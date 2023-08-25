10 Kepolisian Terbaik di Dunia, Ada Indonesia?

JAKARTA-Deretan kepolisian terbaik di dunia terkenal dengan kinerjanya terbaik. Pasalnya tugas polisi yakni untuk membantu, mengayomi, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setiap kepolisian akan diberi peringkat berdasarkan pelatihan dan kinerja mereka sejauh ini.

Berukut Kepolisian terbaik di dunia dilansir Wonderlist:

1. Layanan Polisi Metropolitan Inggris

Layanan kepolisian terbaik berasal dari Inggri bernama Metropolitan Police Service (Layanan Polisi Metropolitan). Fokus mereka pada keterlibatan masyarakat dan kebijakan proaktif telah berkontribusi terhadap London agar lebih aman.

Selain itu, kepolisian telah mengembangkan strategi pemberantasan kejahatan yang canggih dan unit-unit khusus

2.Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

RCMP telah memberikan layanan penegakan hukum terbaik selama lebih dari 100 tahun. Apalagi pasukan ini memiliki reputasi dunia karena tim mereka yang sangat terlatih.

Karena reputasi terbangnya yang tinggi ini, RCMP telah menjadikan mereka sebagai pasukan polisi yang sangat dihormati di seluruh dunia. Pelatihan untuk penegakan hukum yang dilakukan sudah memenuhi standar sehingga lembaga penegak hukum lainnya sering meminta pelatihan RCMP di departemen mereka.