Pertama dalam Sejarah Presiden AS Masuk Penjara Meski Hanya 20 Menit, Kasus Apa yang Membelit Trump?

Mantan Presiden AS Donald Trump memiliki sejumlah masalah hukum yang menjeratnya (Foto: Reuters)

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerahkan diri ke pejabat lokal atau federal setelah tuntutan pidana diajukan terhadapnya. Ini menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi di AS sebelumnya. Kantor Sheriff Fulton County telah merilis foto Trump ditahan dan dimasukkan sebagai narapidana No. P01135809.

Penyerahan Trump di Georgia menandai keempat kalinya tahun ini mantan presiden tersebut menyerahkan diri terkait kasus yang membelitnya.

Namun Trump dilaporkan hanya berada di penjara selama sekitar 20 menit. Menurut catatan penjara, dia telah dibebaskan dengan uang jaminan.

Trump menyetujui jaminan sebesar USD200.000 (Rp3 miliar) dan persyaratan pembebasan lainnya. termasuk tidak menggunakan media sosial untuk mengintimidasi rekan terdakwa atau saksi dalam kasus tersebut, yang sebelumnya dinegosiasikan oleh pengacaranya.

Seorang sumber mengatakan mantan presiden membayar jaminan dengan menyisihkan 10% dan dia bekerja dengan perusahaan obligasi lokal Atlanta, Foster Bail Bonds LLC.

Iring-iringan mobilnya kembali ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta.