Kenapa Limbah Nuklir Fukushima Daiichi Dibuang ke Laut? Ini Alasannya

JAKARTA- Kenapa limbah nuklir Fukushima Daiichi dibuang ke laut? Mungkin ini masih menjadi pertanyaan besar di benak orang banyak.

Perlu diketahui bahwa pada 24 Agustus lalu, Jepang telah memompa lebih dari satu juta ton air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Mereka pun berencanamembuang air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima-Daiichi ke laut pada Kamis (24/8/2023).

Mengutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), Jepang melepaskan limbah setara sekitar 540 kolam renang Olimpiade ke laut Pasifik pada awal pembuangan. Hal itu terlihat pula dari video yang disediakan operator pabrik TEPCO, di mana para insinyur di balik layar komputer dan seorang pejabat mengatakan bahwa "katup di dekat pompa transportasi air laut sedang terbuka" setelah melakukan hitungan mundur.

Air limbah nuklir Fukushima Daiichi berasal dari pendinginan reaktor pabrik yang rusak, serta air tanah dan hujan yang merembes masuk ke reaktor. Sekitar 1,34 juta ton atau setara dengan hampir 540 kolam olimpiade kini disimpan di sekitar seribu kontainer baja di lokasi tepi pantai dan kini pembangkit listrik kekurangan tempat penyimpanan untuk limbah itu.