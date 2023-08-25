Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Limbah Nuklir Fukushima Daiichi Dibuang ke Laut? Ini Alasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:21 WIB
Kenapa Limbah Nuklir Fukushima Daiichi Dibuang ke Laut? Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa limbah nuklir Fukushima Daiichi dibuang ke laut? Mungkin ini masih menjadi pertanyaan besar di benak orang banyak.

Perlu diketahui bahwa pada 24 Agustus lalu, Jepang telah memompa lebih dari satu juta ton air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Mereka pun berencanamembuang air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima-Daiichi ke laut pada Kamis (24/8/2023).

Mengutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), Jepang melepaskan limbah setara sekitar 540 kolam renang Olimpiade ke laut Pasifik pada awal pembuangan. Hal itu terlihat pula dari video yang disediakan operator pabrik TEPCO, di mana para insinyur di balik layar komputer dan seorang pejabat mengatakan bahwa "katup di dekat pompa transportasi air laut sedang terbuka" setelah melakukan hitungan mundur.

Air limbah nuklir Fukushima Daiichi berasal dari pendinginan reaktor pabrik yang rusak, serta air tanah dan hujan yang merembes masuk ke reaktor. Sekitar 1,34 juta ton atau setara dengan hampir 540 kolam olimpiade kini disimpan di sekitar seribu kontainer baja di lokasi tepi pantai dan kini pembangkit listrik kekurangan tempat penyimpanan untuk limbah itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663//gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185610//cloudflare-Mh5E_large.jpg
Cloudflare Diperintahkan Bayar Rp52,5 Miliar Gara-Gara Penyebaran Manga Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185520//menteri_pertahanan_jepang_shinjiro_koizumi-iJ4A_large.jpg
Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/25/3185071//muslim_traveler-xOWN_large.jpg
Hong Kong hingga China Mulai Terapkan Muslim Friendly Traveler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement