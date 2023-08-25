Kematian Bos Wagner Masih Tanda Tanya, Di Mana Prigozhin Sebelum Kecelakaan Terjadi?

RUSIA - Bos Wagner Yevgeny Prigozhin diperkirakan tewas dalam kecelakaan jet pribadi di dekat Moskow, Rusia.

Pergerakannya sebagian besar tidak diketahui sejak pemberontakannya yang gagal pada Juni lalu, ketika para pejuangnya merebut sebuah kota di Rusia dan dilaporkan menembak jatuh beberapa pesawat.

Dia awalnya tampak lolos dari hukuman dengan setuju pindah ke Belarusia, meskipun dia diketahui berada di Rusia setidaknya sekali sejak saat itu.

Pada Kamis (24/8/2023), Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dia telah kembali dari Afrika – tempat kelompok Wagner masih aktif – pada hari kematiannya dilaporkan.

Dikutip BBC, otoritas penerbangan Rusia mengatakan pesawat yang jatuh itu adalah pesawat Embraer.

Model Legacy 600 dari pembuatnya telah lama dikaitkan dengan Prigozhin. Ini memiliki nomor registrasi RA-02795.

Sebuah video yang belum diverifikasi dari salah satu lokasi kecelakaan menunjukkan puing-puing dengan beberapa digit terakhir nomor registrasi yang dicat – nomornya tampaknya 795.