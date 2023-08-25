Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Samudra Pasifik, China Balas Dendam Blokir Impor Makanan Laut

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |12:45 WIB
Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Samudra Pasifik, China Balas Dendam Blokir Impor Makanan Laut
Jepang akan buang air limbah nuklir PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik (Foto: Reuters)
A
A
A

CHINAJepang telah memulai pembuangan air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke Samudera Pasifik secara kontroversial, sehingga memicu protes di wilayah tersebut dan pembalasan dari Beijing, China.

Seperti diketahui, China atau Tiongkok adalah pembeli makanan laut terbesar dari Jepang. Pada Kamis (24/8/2023), negara tersebut mengatakan akan memblokir semua impor makanan laut tersebut.

Jepang mengatakan airnya aman, dan banyak ilmuwan setuju. Pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyetujui rencana tersebut.

Namun para kritikus mengatakan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dan peluncurannya harus dihentikan.

Lebih dari satu juta ton air yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir akan dibuang selama 30 tahun ke depan.

Tiongkok, yang paling vokal menentang rencana tersebut sejak diumumkan dua tahun lalu, menyebut pembuangan air tersebut sebagai "tindakan yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab" dan mengatakan Jepang "menimbulkan luka terbuka pada generasi umat manusia di masa depan".

      
