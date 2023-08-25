Kepala Intelijen Ukraina Bocorkan Pilot Rusia Membelot ke Ukraina dengan Helikopternya

UKRAINA – Seorang pejabat tinggi Ukraina untuk pertama kalinya merinci bagaimana seorang pilot helikopter Rusia membelot ke Ukraina dengan menerbangkan Mi-8 miliknya bersama dengan anggota awak yang tidak menaruh curiga.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Liberty, yang akan disiarkan akhir pekan ini, Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina, Kyrylo Budanov, menggambarkan bagaimana insiden tersebut terjadi.

“Kami dapat menemukan pendekatan yang tepat terhadap pria tersebut,” katanya kepada outlet berita, dikutip CNN.

“Kami mampu menciptakan kondisi agar seluruh keluarganya keluar tanpa terdeteksi, dan pada akhirnya menciptakan kondisi sehingga dia bisa mengambil alih pesawat ini dengan awak yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi,” lanjutnya.

“Dua orang lagi bersamanya – awak penuh berjumlah tiga orang. Ketika mereka menyadari di mana mereka mendarat, mereka mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka tersingkir. Kami lebih suka (mengambil) mereka hidup-hidup, tapi itulah yang terjadi,” ujarnya.

“Pilotnya merasa baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dia punya dua pilihan, tapi dia cenderung bertahan di sini,” ungkapnya.

“Belum ada yang pernah melakukan hal ini sebelumnya, tapi saya harap sekarang kita bisa meningkatkannya,” tambahnya.