INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Jawara Kekuatan Militer Terkuat di Dunia Disusul Rusia dan China, Berkat Teknologi hingga Sektor Medis

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:30 WIB
AS Jawara Kekuatan Militer Terkuat di Dunia Disusul Rusia dan China, Berkat Teknologi hingga Sektor Medis
AS jadi jawara kekuatan militer, disusul Rusia dan China (Foto: AFP)
A
A
A

RUSIA - Rusia berada tepat di belakang Amerika Serikat (AS) dalam hal kekuatan militer, dan China atau Tiongkok dengan cepat menyusulnya. Hal ini diungkap situs web Global Firepower (GFP) dalam laporan peringkat tahun 2023, yang dirilis minggu ini.

GFP telah membuat laporan tahunan tersebut sejak 2006, yang memeringkat 145 negara di seluruh dunia berdasarkan potensi kemampuan berperang di darat, laut, dan udara yang dilakukan dengan cara konvensional.

Dikutip RT, rumus internal ini mempertimbangkan tenaga kerja, peralatan, sumber daya alam, keuangan, dan geografi yang diwakili oleh 60+ faktor individu untuk mencapai suatu indeks, dengan nol sebagai skor sempurna teoritis.

Menurut GFP, AS memimpin dunia dalam hal teknologi dan maju dalam sektor medis, kedirgantaraan, dan komputer/telekomunikasi utama, yang memberi Washington indeks sebesar 0,0712.

Negara ini juga memiliki tingkat kemandirian tertentu dan juga menunjukkan angka-angka penting dalam kategori material, keuangan, dan sumber daya utama.

Perhitungan GFP memperhitungkan besarnya anggaran Pentagon – lebih dari USD750 miliar, lebih dari tiga kali lipat anggaran Tiongkok – armada kapal induk Angkatan Laut AS, dan besarnya Angkatan Udara AS.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
