HOME NEWS INTERNATIONAL

Cuitan Trump Pertama Kalinya di X Usai Serahkan Diri ke Penjara, Apa Isinya?

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:30 WIB
Cuitan Trump Pertama Kalinya di X Usai Serahkan Diri ke Penjara, Apa Isinya?
Mantan Presiden AS Donald Trump menuliskan cuitan pertama kalinya di X usai dijebloskan ke penjara (Foto: X/Twitter)
A
A
A

NEW YORKMantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (24/8/2023) tiba-tiba kembali ke platform sosial yang pernah menjadi tumpuan favoritnya, yakni X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Sekitar dua jam setelah dia menyerahkan diri di Penjara Fulton County di Atlanta, Trump mengunggah foto fotonya, tautan ke situs webnya, dengan dua kalimat. Yakni "GANGGUAN PEMILU" dan "JANGAN PERNAH MENYERAH!"

Dikutip NBC News, ini adalah postingan pertama Trump di platform tersebut sejak 8 Januari 2021. kala itu dia menulis, "Kepada semua yang bertanya, saya tidak akan menghadiri Pelantikan pada 20 Januari."

Seperti diketahui, pemilik X, Elon Musk, mengaktifkan kembali akun Trump pada November tahun lalu, tetapi dia belum kembali ke platform tersebut hingga Kamis (24/8/2023) malam.

Tidak jelas apakah jabatan baru Trump ini merupakan bagian dari kembalinya X atau hanya sekali saja. Trump secara konsisten memposting di platformnya sendiri, Truth Social, tempat dia berada di bawah perjanjian eksklusivitas yang berakhir pada Juni lalu.

