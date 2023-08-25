Kisah Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand yang Dipenjara Usai 15 Tahun di Pengasingan

BANGKOK – Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri (PM) Thailand yang akhirnya kembali ke kampung halamannya, setelah 15 tahun lamanya mengasingkan diri.

Pada Selasa (22/8/2023) pagi, ratusan pendukung Thaksin bersorak ketika jet pribadinya mendarat di Bandara Don Muaeng, Bangkok. Ia tiba beberapa jam sebelum parlemen Thailand memilih perdana menteri baru.

“Ini menutup babak penting dalam dunia politik Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, dikutip Reuters.

Mantan PM Thailand yang satu ini sangat populer di kalangan masyarakat miskin pedesaan. Menurut mereka, Thaksin adalah sosok pemimpin yang memikirkan kebutuhan jutaan orang yang tinggal di luar kota Bangkok.

Sayangnya, meski ia dicintai oleh masyarakat miskin, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat elit. Di kalangan masyarakat elit kaya di Bangkok, Thaksin dikenal sebagai sosok yang suka memecah belah dan sangat tidak populer di antara mereka.

Ia dikenal sebagai kroni kapitalis yang menjarah perekonomian selama ia berkuasa dari tahu 2001 hingga digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 atas tuduhan korupsi dan penyalahguanaan kekuasaan, yang menurut Thaksin tuduhan itu hanyalah sekadar taktik politik.