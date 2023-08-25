Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand yang Dipenjara Usai 15 Tahun di Pengasingan

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:00 WIB
Kisah Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand yang Dipenjara Usai 15 Tahun di Pengasingan
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dijebloskan ke penjara (Foto: AP)
A
A
A

BANGKOK Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri (PM) Thailand yang akhirnya kembali ke kampung halamannya, setelah 15 tahun lamanya mengasingkan diri.

Pada Selasa (22/8/2023) pagi, ratusan pendukung Thaksin bersorak ketika jet pribadinya mendarat di Bandara Don Muaeng, Bangkok. Ia tiba beberapa jam sebelum parlemen Thailand memilih perdana menteri baru.

“Ini menutup babak penting dalam dunia politik Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn, dikutip Reuters.

Mantan PM Thailand yang satu ini sangat populer di kalangan masyarakat miskin pedesaan. Menurut mereka, Thaksin adalah sosok pemimpin yang memikirkan kebutuhan jutaan orang yang tinggal di luar kota Bangkok.

Sayangnya, meski ia dicintai oleh masyarakat miskin, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat elit. Di kalangan masyarakat elit kaya di Bangkok, Thaksin dikenal sebagai sosok yang suka memecah belah dan sangat tidak populer di antara mereka.

Ia dikenal sebagai kroni kapitalis yang menjarah perekonomian selama ia berkuasa dari tahu 2001 hingga digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 atas tuduhan korupsi dan penyalahguanaan kekuasaan, yang menurut Thaksin tuduhan itu hanyalah sekadar taktik politik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035646/polisi-thailand-sebut-keracunan-sianida-membunuh-6-warga-asing-di-hotel-bangkok-termasuk-tersangka-yRJNK962zf.jpg
Polisi Thailand Sebut Keracunan Sianida Membunuh 6 Warga Asing di Hotel Bangkok, Termasuk Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035543/dongkrak-industri-pariwisata-thailand-umumkan-bebas-visa-ke-93-negara-XgCfEs8oO4.jpg
Dongkrak Industri Pariwisata, Thailand Umumkan Bebas Visa ke 93 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035487/misteri-menyelimuti-kematian-6-warga-asing-di-hotel-grand-hyatt-bangkok-odL9bB28y1.jpg
Misteri Menyelimuti Kematian 6 Warga Asing di Hotel Grand Hyatt Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035446/6-warga-asing-ditemukan-tewas-di-hotel-bangkok-pm-thailand-perintahkan-penyelidikan-PsUfGm4hbJ.jpg
6 Warga Asing Ditemukan Tewas di Hotel Bangkok, PM Thailand Perintahkan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020675/korsleting-listrik-kebakaran-pasar-terkenal-bangkok-bunuh-1-000-hewan-dan-hanguskan-100-toko-cx7vWwYvCi.jpg
Korsleting Listrik, Kebakaran Pasar Terkenal Bangkok Bunuh 1.000 Hewan dan Hanguskan 100 Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/18/3014836/mantan-pm-thailand-thaksin-shinawatra-akan-didakwa-atas-penghinaan-terhadap-kerajaan-pEjbp0qYIh.JPG
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Akan DIdakwa Atas Penghinaan Terhadap Kerajaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement