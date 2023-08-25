Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Kelompok Tentara Bayaran Wagner, Terkenal Brutal dan Sadis di Medan Pertempuran

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:25 WIB
5 Fakta Kelompok Tentara Bayaran Wagner, Terkenal Brutal dan Sadis di Medan Pertempuran
Tentara bayaran Wagner terkenal sadis dan brutal (Foto: Reuters)
RUSIA - Grup Wagner, kelompok tentara bayaran yang telah melakukan operasi militer di seluruh dunia atas nama pemerintah Rusia.

Perusahaan Militer Swasta (PMC) Wagner dibentuk sebagai badan hukum di Rusia pada Desember 2022. Namun kelompok tentara bayaran tersebut sudah terbentuk hampir 10 tahun dari sebelum peresmiannya. Berikut fakta-fakta mengenai Grup Wagner dilansir berbagai sumber:

1. Terkenal Brutal dan Sadis

Tentara bayaran ini sering mendapat sorotan karena dianggap sebagai kelompok yang brutal dan sadis dan terlibat dalam banyak pertempuran.

Wagner memiliki taktik brutal yang disebut ahli militer sebagai “membunuh atau terbunuh”.

Taktik tersebut dilakukan saat berperang di Ukraina, aksi itu membuat Wagner dicap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengutip dari Visegrad Insight.

2. Didirikan mantan tentara Rusia

Grup Wagner didirikan oleh Dmitry Utkin yaitu mantan perwira Rusia, dan pemodal Yevgeny Prigozhin,tak hanya itu Prigozhin adalah seorang oligarki dengan masa lalu yang buruk. Ia dipenjara atas tuduhan perampokan senjata pada tahun 1980.

Wagner terbentuk pada tahun 2014 menjelang awal konflik Ukraina-Rusia di Semenanjung Krimea, menurut Pusat Pemberantasan Terorisme di West Point.

