Soal Konfrontasi, Menlu Rusia: Moskow Terbuka Lakukan Pembicaraan dengan Barat Tapi Tak Miliki Kesabaran Terhadap Ancaman

RUSIA – Rusia selalu bersedia melakukan diplomasi namun tidak memiliki kesabaran terhadap ancaman. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada wartawan di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023).

Pada konferensi pers setelah KTT BRICS di Johannesburg, Lavrov ditanyai apa yang perlu dilakukan negara-negara Barat untuk mengubah kebijakan mereka dan menjauh dari konfrontasi.

“Kami tidak melihat ada sedikitpun hal yang masuk akal ketika berbicara dengan diplomat Barat,” terangnya, seraya menambahkan bahwa pendekatan mereka berarti “Anda harus, Anda perlu.”

BACA JUGA: Kepala Intelijen Ukraina Bocorkan Pilot Rusia Membelot ke Ukraina dengan Helikopternya

“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi, namun kami tidak akan menjawab seruan untuk berdiskusi yang melibatkan ultimatum tidak sopan, pemerasan, dan ancaman terhadap kami,” lanjutnya, dikutip RT.

Ia berargumen bahwa Barat telah meninggalkan perundingan yang bermakna dan memilih sikap berperang.

“Pihak Barat sendiri mengatakan bahwa mereka harus ‘mengalahkan’ Rusia di medan perang dan ‘menimbulkan kekalahan strategis’ pada kami. Itu yang mereka punya sekarang, bukan akal sehat. Dalam hal ini, kami tidak akan bekerja di bidang hukum atau diplomasi internasional, namun di medan perang,” ungkapnya.