INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Perubahan Iklim, 10.000 Anak Penguin Mati Akibat Es Antartika Pecah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:30 WIB
Imbas Perubahan Iklim, 10.000 Anak Penguin Mati Akibat Es Antartika Pecah
Ribuan anak penguin mati karena es Antartika pecah (Foto: Mint Images via AFP)
LONDON – Kematian anak-anak penguin yang sangat parah telah diamati di Antartika, dan diperkirakan hingga 10.000 anak penguin telah terbunuh.

Es laut yang berada di bawah anak penguin itu diketahui mencair dan pecah sebelum mereka dapat mengembangkan bulu tahan air yang diperlukan untuk berenang di laut.

Burung-burung tersebut kemungkinan besar tenggelam atau mati kedinginan.

Peristiwa yang terjadi pada akhir 2022 ini terjadi di sebelah barat benua di kawasan yang menghadap ke Laut Bellingshausen. Kejadian itu direkam oleh satelit.

Dr Peter Fretwell, dari British Antarctic Survey (BAS), mengatakan musnahnya bumi merupakan pertanda akan terjadinya hal-hal yang akan datang.

Lebih dari 90% koloni penguin kaisar diperkirakan akan punah pada akhir abad ini, seiring dengan mencairnya es laut musiman di benua tersebut akibat pemanasan global yang terus berlanjut.

“Kaisar bergantung pada es laut untuk siklus perkembangbiakan mereka; ini adalah tempat stabil yang mereka gunakan untuk membesarkan anak-anak mereka. Namun jika es tersebut tidak seluas yang seharusnya atau pecah lebih cepat, burung-burung ini akan berada dalam masalah,” ujarnya, dikutip BBC.

      
