Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Simpan Ganja 8 Kg, Dua Remaja Tak Berkutik saat Ditangkap

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |00:09 WIB
Simpan Ganja 8 Kg, Dua Remaja Tak Berkutik saat Ditangkap
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAMBI - Akibat menyimpan ganja 8 kg, dua orang pria diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi di sebuah kos-kosan yang berada di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

"Kedua remaja yang diamankan pada Selasa (22/8) lalu, yakni Heru Apriansyah (21) warga Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan Arya Anggara (19) warga RT 26, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi," tutur Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, mereka diringkus BNNK Jambi beserta barang bukti narkotika jenis ganja seberat 8 kilogram yang dibungkus ke dalam beberapa paket.

Barang bukti yang turut diamankan, imbuhnya, yakni berupa 2 paket kecil narkotika jenis ganja, 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisikan ganja.

Berikutnya, 7 paket besar ganja, 11 paket ganja, 2 unit handphone 2 unit sepeda motor, 1 buah koper kulit warna merah maroon dan 1 unit timbangan digital.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi ganja Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement