Karhutla di Sampit, Api Terus Berkobar hingga Malam Hari

KOTAWARINGIN - Kebakaran hutan atau lahan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur terus terjadi. Bahkan, titik api juga muncul pada malam hari. Minimnya penerangan serta titik api yang sulit dijangkau menjadi kendala bagi petugas dalam melakukan pemadaman.

Kebakaran lahan tidak hanya terjadi pada siang hari, namun juga kerap muncul pada malam hari. Salah satunya seperti yang terjadi di lahan kosong sekitar kawasan Perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Kamis (24/8/2023) malam.

Sekretaris BPBD Kotawaringin Timur, Arief mengatakan, petugas hanya mengandalkan senter sebagai sumber cahaya dan harus berjalan sekitar 500 meter membelah semak belukar untuk bisa sampai ke titik api. Di samping itu, lahan yang terbakar juga merupakan tanah gambut.

Sehingga perlu menyemprotkan lebih banyak air agar bara api di bawah permukaan tanah gambut juga padam. Penanganan kebakaran lahan di malam hari tersebut menjadi prioritas bagi petugas.

Apalagi, lahan yang terbakar lokasinya tidak jauh dari permukiman. Sehingga perlu upaya ekstra agar api benar-benar padam dan aman bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data BPBD Kotawaringin Timur sejak awal Agustus kemarin, sudah ada lebih dari 120 hektare lahan terbakar di sekitaran Kota Sampit. Kebakaran lahan yang masih terjadi terus ditanggulangi agar tidak semakin meluas.

