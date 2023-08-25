Cara Asyik Relawan Kenalkan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Sulteng

SIGI – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar menggelar senam zumba bersama ratusan emak-emak di Taman Taiganja Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Perwakilan Mak Ganjar Sulteng Fatma Amran mengatakan, kesehatan merupakan aset penting yang tak ternilai bagi setiap individu. Oleh karena itu, pihaknya mengadakan senam zumba yang disambut antusias warga.

BACA JUGA: Wong Kito Ganjar Gandeng Milenial Bangkitkan Eksistensi Kuliner Tradisional

"Mak Ganjar hari ini mengadakan kegiatan senam zumba bersama mak-mak yang dihadiri oleh beberapa desa. Karena beberapa hari ini senam di sini lagi viral," ujar Fatman, Jumat (25/8/2023).

Melalui senam ini, para emak-emak dari berbagai desa di Kabupaten Sigi bisa saling bertemu dalam momen tersebut.

Selain mempererat tali silaturahmi antarwarga, senam ini juga bertujuan agar mak-mak di Sulteng kian sadar akan kesehatan dan menjaganya dengan berolahraga.

"Tujuannya pertama menjalin silaturahmi lebih kuat lagi, persaudaraan lebih kuat lagi, terus kami sehat bersama," lanjut Fatma.

Fatma juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta senam. Menurut Fatma, ini adalah cara yang asyik untuk mengenalkan politikus PDIP tersebut.

Meski di awal sempat terkendala cuaca, acara yang juga sebagai sosialisasi sosok Ganjar Pranowo itu akhirnya dapat berlangsung dengan meriah. Bahkan peserta yang datang turut hadir pun melebihi dari jumlah yang diharapkan.

Fatma menilai, banyaknya para warga yang ikut berpartisipasi menunjukkan bahwa mereka sangat antusias untuk mengenal sosok Ganjar.