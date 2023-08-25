Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cara Asyik Relawan Kenalkan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Sulteng

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:37 WIB
Cara Asyik Relawan Kenalkan Ganjar Pranowo ke Emak-Emak di Sulteng
Relawan Ganjar Adakakan Senam Zumba di Sulteng/ist
A
A
A

SIGI – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar menggelar senam zumba bersama ratusan emak-emak di Taman Taiganja Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Perwakilan Mak Ganjar Sulteng Fatma Amran mengatakan, kesehatan merupakan aset penting yang tak ternilai bagi setiap individu. Oleh karena itu, pihaknya mengadakan senam zumba yang disambut antusias warga.

"Mak Ganjar hari ini mengadakan kegiatan senam zumba bersama mak-mak yang dihadiri oleh beberapa desa. Karena beberapa hari ini senam di sini lagi viral," ujar Fatman, Jumat (25/8/2023).

Melalui senam ini, para emak-emak dari berbagai desa di Kabupaten Sigi bisa saling bertemu dalam momen tersebut.

Selain mempererat tali silaturahmi antarwarga, senam ini juga bertujuan agar mak-mak di Sulteng kian sadar akan kesehatan dan menjaganya dengan berolahraga.

"Tujuannya pertama menjalin silaturahmi lebih kuat lagi, persaudaraan lebih kuat lagi, terus kami sehat bersama," lanjut Fatma.

Fatma juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta senam. Menurut Fatma, ini adalah cara yang asyik untuk mengenalkan politikus PDIP tersebut.

Meski di awal sempat terkendala cuaca, acara yang juga sebagai sosialisasi sosok Ganjar Pranowo itu akhirnya dapat berlangsung dengan meriah. Bahkan peserta yang datang turut hadir pun melebihi dari jumlah yang diharapkan.

Fatma menilai, banyaknya para warga yang ikut berpartisipasi menunjukkan bahwa mereka sangat antusias untuk mengenal sosok Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement