Simpan Ganja 8 Kg, Dua Remaja Ditangkap di Kosan

JAMBI - Akibat menyimpan ganja 8 kg, dua orang pria diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi di sebuah kos-kosan yang berada di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

"Kedua remaja yang diamankan pada Selasa (22/8) lalu, yakni Heru Apriansyah (21) warga Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan Arya Anggara (19) warga RT 26, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi," tutur Kepala BNNP Jambi, Brigjen Wisnu Handoko, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, mereka diringkus BNNK Jambi beserta barang bukti narkotika jenis ganja seberat 8 kilogram yang dibungkus ke dalam beberapa paket.

Barang bukti yang turut diamankan, imbuhnya, yakni berupa 2 paket kecil narkotika jenis ganja, 1 buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah berisikan ganja.

Berikutnya, 7 paket besar ganja, 11 paket ganja, 2 unit handphone 2 unit sepeda motor, 1 buah koper kulit warna merah maroon dan 1 unit timbangan digital.