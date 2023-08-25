Polisi Gerebek Gudang Penimbunan BBM di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Ditreskrimsus Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

Namun demikian, belum diketahui berapa banyak serta jenis BBM yang berhasil diamankan oleh petugas.

Dari video yang diterima MNC Portal, anggota dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyegelan tempat tersebut.

Dalam video terlihat juga ratusan jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) disegel menggunakan Police Line.

Belum diketahui jenis bahan bakar apa yang terdapat dalam ratusan jerigen tersebut serta berapa orang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo membenarkannya.