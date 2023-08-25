Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Perempuan Ini Meninggal Usai Tertimpa Pohon saat Tidur di Warung

Demon Fajri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:39 WIB
Tragis! Perempuan Ini Meninggal Usai Tertimpa Pohon saat Tidur di Warung
Seorang perempuan meninggal usai tertimpa pohon tumbang (Foto : Istimewa)
BENGKULU - Salah satu warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bernama Sri Hartati, meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Perempuan berusia 45 tahun itu tertimpa pohon yang rapuh berukuran cukup besar saat sedang tidur di dalam warung, Jumat (25/8/2026).

Informasi terhimpun, saat kejadian korban hanya tinggal seorang diri di dalam warung itu. Sementara teman-teman korban sudah pulang ke rumah.

Mendapati informasi peristiwa itu, warga, aparat TNI, dan personel kepolisian setempat memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban dari reruntuhan pohon yang tumbang.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, nyawa korban sudah tidak dapat diselamatkan.

